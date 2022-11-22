Россельхозбанк будет платить стипендию аспирантам аграрных вузов в 2022-2023 учебном году

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк

РСХБ расширил стипендиальную программу для учащихся аграрных вузов: именные выплаты теперь получают не только студенты, но и аспиранты. Помимо этого, перечень учебных заведений с именными стипендиями Россельхозбанка тоже увеличился.

В программу входят 69 учебных заведений: вузы Министерства сельского хозяйства, Министерства образования и учреждения, подведомственные Федеральному агентству по рыболовству.

В Кузбассе пять студентов и один аспирант Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии будут получать именные стипендии от Россельхозбанка: выплаты студентам составляют 15 тысяч рублей, аспирантам - 20 тысяч рублей. Критерии присвоения специальной стипендии включают в себя хорошую успеваемость, направления в подготовке, важные для АПК, научные публикации и труды, призовые места в олимпиадах и конкурсах.

К слову, Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке перспективных аграриев.

С сентября 2020 работает «Школа фермера», количество выпускников которой к концу 2022 года достигнет более 3000 человек. «Школа» обучает вести рентабельный бизнес.

Уже более года действует платформа «Я в агро»: она предназначена для эффективного взаимодействия компаний, предлагающих рабочие места, соискателей и обучающихся в агросфере. На данный момент зарегистрировано более двух тысяч работодателей и 13,5 тысяч вакансий, а так же программы обучения и курсы повышения квалификации.

Помимо этого, по инициативе Россельхозбанка, осенью 2022 года был организован конкурс проектов «Агролидеры России», в котором приняли участие более двух тысяч студентов.

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