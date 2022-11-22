Госавтоинспекция Кузбасса призвала автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за похолодания

Завтра в Кузбассе ожидается ухудшение погодных условий: понижение температуры до -22 градусов, снег, порывистый ветер, местами метели, на дорогах - снежные заносы. В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса призвала автомобилистов отказаться от дальних поездок.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Водителям напомнили о необходимости подготовить автомобиль к работе в зимний период: заменить резину на колесах, проверить исправность электропроводки в машине, заряд аккумулятора, работу световых приборов и стеклоочистителей.

Зимой сложные погодные условия увеличивают риск создания аварийных ситуаций. Поэтому водителям нужно быть предельно осторожными, выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал, не допускать резких и опасных маневров.

Собираясь в поездку на дальние расстояния, нужно взять с собой дополнительную теплую одежду и горячие напитки, проверить заряд батареи телефона, убедиться в исправности автомобиля.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - по номеру 102. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону в Кемерово 8(3842)718-518 или к инспектору ГИБДД, находящемуся в поле зрения.