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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:45

В Кемерове изменили режим работы светофора на оживленном перекрестке

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

С сегодняшнего дня в Кемерове изменили режим работы светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Терешковой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты ЦОДД разработали новую схему пофазного разъезда, чтобы повысить безопасность движения на данном перекрестке.

Светофор теперь работает следующим образом:

Первая фаза - движение транспорта по проспекту Ленина (оба направления прямо и направо) и движение пешеходов через улицу Терешковой.

Вторая фаза – транспорт двигается по проспекту Ленина (оба направления налево) и по улице Терешковой (оба направления направо)

Третья фаза - движение транспорта по улице Терешковой (оба направления прямо и направо) и движение пешеходов через проспект Ленина

Четвертая фаза – транспорт едет по улице Терешковой (оба направления налево).