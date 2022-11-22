Губернатор Кузбасса посетил участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил в больнице участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов в Кемерове. Глава региона пообщался с бойцами, проверил условия, в которых они находятся.

- Нашим кузбасским бойцам обеспечивается все необходимое лечение. В регионе действует программа индивидуальной реабилитации, - сказал Сергей Цивилев, подчеркнув, что солдатам помогают опытные специалисты.

Кузбасские военнослужащие лечатся в профильных отделениях: кардиологическом, терапевтическом и неврологическом. Наряду с медикаментозной терапией они проходят курс реабилитации в отделении восстановительного лечения. Она включает в себя физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру, а также работу с медицинским психологом.