В Кемерове заключили под стражу сотрудника Росгвардии, который насмерть сбил девочку

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове заключили под стражу сотрудника Росгвардии, который насмерть сбил ребенка. Об этом сообщили в Кемеровском районном суде.

Мужчина сел за руль пьяным и сбил 12-летнюю девочку. После этого он не оказал помощь пострадавшей, а уехал с места аварии. В результате ребенок скончался. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Накануне Кемеровский районный суд избрал автомобилисту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. На аресте настаивал следователь, который считает, что росгвардеец благодаря своим связям (он проработал в органах более 10 лет) может оказать давление на свидетелей, чтобы они изменили показания. Сам мужчина отрицал свою причастность к преступлению и пытался доказать, что за рулем находился другой человек.