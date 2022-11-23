В Кемеровском округе началось строительство новой школы

Фото: Минстрой Кузбасса

В поселке Пригородный Кемеровского муниципального округа началось строительство новой школы. Об этом сообщили в минстрое Кузбасса.

На стройплощадке вырубили деревья, расчистили территорию, подготовили котлован и уже забивают сваи (их устройство выполнено на 60%). Одновременно рабочие прокладывают сети наружной канализации, водопровода, теплотрассы.

Фото: Минстрой Кузбасса

Это будет трехэтажная школа, рассчитанная на 250 учеников с 1 по 9 класс. Здание общей площадью 6650 квадратных метров будет разделено на четыре блока, внутри здания предусмотрен внутренний дворик. Школу панируют построить за один год.

Сейчас в поселке работает одна школа - в ней обучается 254 ребенка. При этом в Пригородном живет более 2500 человек, из них 700 – это дети до 18 лет.