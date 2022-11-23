Губернатор Кузбасса поздравил с 80-летием экс-главу Кемерова

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил с юбилеем экс-главу Кемерова Владимира Михайлова. Текст поздравления опубликован на сайте АПК.

По его словам, юбилейный день рождения — это особый повод выразить бывшему мэру признательность за титанический труд на благо города и всего Кузбасса. Владимир Михайлов руководил городом более 25 лет и показал себя, как человека командного, мудрого хозяйственника и профессионала.

- Главное наследие, которое вы оставили преемникам, — реальная, ощутимая, подкрепленная талантом и знаниями привычка к обязательному достижению высоких результатов, - сказано в тексте поздравителя.

Также губернатор отметил, что бывший градоначальник заложил крепкий фундамент сегодняшних достижений, личным примером воспитав плеяду высококлассных профессионалов.

Сергей Цивилев поблагодарил Владимира Михайлова и пожелал ему счастья и здоровья на долгие годы.

- Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных, дорогих сердцу минут, наполненных любовью и вниманием близких людей, гордостью за ваши достойные дела на благо кузбассовцев! – говорится в поздравлении.