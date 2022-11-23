В Кузбассе в угольной отрасли планируется открыть 10 новых объектов

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В ближайшие три года в угольной отрасли Кузбасса планируется открыть 10 новых объектов, благодаря чему будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, выступая с бюджетным посланием 23 ноября.

Глава региона отметил, что угольная промышленность играет ключевую роль в экономике региона. Важнейший вопрос - увеличение вывоза угля в восточном направлении. Восточный полигон всегда был востребован, а теперь он стал еще более дефицитным.

- В 2022 году по поручению президента в восточном направлении мы должны были вывезти на экспорт за год 58 млн тонн угля, но вывезут РЖД в лучшем случае 48,5 млн тонн. В 2023 году по поручению президента в восточном направлении из Кузбасса должно быть вывезено 63 млн тонн, - сообщил в бюджетном послании Сергей Цивилев, отметив, что РЖД предлагает вывезти на 10,5 млн тонн меньше - 52,5 млн тонн.

Губернатор отметил, что региональные власти продолжат отстаивать интересы Кузбасса на всех уровнях.