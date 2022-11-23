7400 кузбассовцев переехали в новые квартиры из аварийного жилья и подработанных территорий

Переселение кузбассовцев из аварийного жилья идет полным ходом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках бюджетного послания губернатор Кузбасса Сергей Цивилев озвучил данные по переселению кузбассовцев из домов на подработанных территориях и аварийного жилья. Всего в 2022 году в новое жилье переселились 7 400 человек из этой категории.

Из них 972 семьи были переселены с подработанных территорий.

Глава региона также отметил, что благодаря увеличению федерального финансирования в 2021 году сразу на 10 миллиардов рублей, в Кузбассе за три года – с 2021-го по 2023-й - смогут переселить 2950 семей.

Ранее «КП»-Кемерово» сообщала, что в 2022 году на эти цели будут потрачены. 3,3 миллиарда рублей, еще 3,6 миллиарда — в следующем.