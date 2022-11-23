В 2023 году в Кузбассе планируют запустить авиарейсы в девять городов России

На субсидирование авиарейсов из бюджета Кузбасса в 2023 году выделят 300 миллионов рублей. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В 2023 году в Кузбассе возрастет субсидирование региональных авиаперевозок, что позволит увеличить число регулярных межрегиональных авимаршрутов. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил глава региона Сергей Цивилев во время бюджетного послания.

Сумма, выделенная из бюджета на эти цели в 2023 году, составит 300 миллионов рублей. По словам Сергея Цивилева, новые субсидированные авиамаршруты свяжут Кузбасс с Горно-Алтайском, Сургутом, Уфой, Якутском, Читой и Челябинском. Кроме того, достигнута договоренность о развитии маршрутной сети с авиакомпанией «Северный Ветер» о выполнении рейсов в Сочи, Казань, Иркутск и Якутск.

Также в планах кузбасских властей – связать регион авиамаршрутами с большинством городов-миллиоников страны. Правда, даже примерные сроки реализации этих планов пока не называются.