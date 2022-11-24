В Кузбассе мужчину признали виновном в убийстве, которое он совершил 14 лет назад

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

52-летнего жителя Белово отправили в колонию за убийство, которое он совершил в 2008 году. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Осенью 14 лет назад в Беловском районе пропал 57-летний мужчина: он пошел оплатить коммунальные услуги, но домой так и не вернулся. Родственники обратились в полицию. В ходе поисков сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из заброшенных домов следы крови на стенах, потолке и шапке. Экспертиза показала, что это кровь пропавшего мужчины. Однако продвинуться дальше в расследовании тогда не удалось - беловчанина так и не нашли.

Следователи снова вернулись к делу в 2012 году, когда в земле были обнаружены скелетированных останки человека. Они принадлежали мужчине, пропавшему без вести в 2008 году. При этом кости черепа имели множественные повреждения. Установить того, кто причастен к смерти беловчанина, удалось только в 2022 году. Следователь-криминалист, проанализировав материалы уголовного дела, решил еще раз тщательно проверить, с кем общался погибший накануне исчезновения. В итоге вышли на одного из местных жителей, который недавно освободился из тюрьмы, где сидел за убийство человека в ходе конфликта. Оказалось, что он причастен и к убийству 14-летней давности. Мужчина рассказал, что вдвоем с погибшим они выпивали в заброшенном доме. Между ними произошел словесный конфликт, и беловчанин несколько раз ударил знакомого по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте. При этом преступник заставил сына помощь ему спрятать тело.

Суд признал мужчину виновным и назначал 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима