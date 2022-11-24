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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 6:52

В кузбасском городе ночью произошло два пожара. Есть погибшие

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Александра Рыбалко

Фото: телеграм-канал Александра Рыбалко

В Анжеро-Судженске минувшей ночью произошло два пожара, в которых погибли люди. Об этом сообщил мэр города Александр Рыбалко.

По его словам, ЧП случились на улицах Гомельской и Куйбышева. В пожарах погибли два человека и еще один пострадал.

- Наступили морозы - время интенсивного использования печного отопления и обогревательных электроприборов. Чтобы избежать беды, необходимо выполнять требования пожарной безопасности, - написал глава города в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей проверить исправность электрооборудования и печного отопления, повторить правила безопасности с детьми и пристально следить за отходами горения. Также мэр рекомендовал оснастить свой дом пожарными извещателями.