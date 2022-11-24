25 ноября в Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Завтра, 25 ноября, в Кемерове пройдут рейды ГИБДД. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники будут проверять, правильно ли водители перевозят детей, а также выявлять нетрезвых автомобилистов.

В Госавтоинспекции напомнили, что дети до 7 лет должны находиться в автокреслах. С 7 до 11 лет на переднем сиденье они также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, на заднем – штатными ремнями. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф три тысячи рублей.

Водителям, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования, грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Для злостных нарушителей предусмотрена уголовная ответственность.

В ГИБДД призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

- Ответственное отношение к процессу управления транспортными средствами так же, как и взаимоуважение на дорогах позволят обеспечить безопасность не только вам, но и всем участникам дорожного движения, - отметил заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.