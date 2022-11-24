В Кузбассе 17-летний подросток сел в автобус и пропал

В Юрге разыскивают 17-летнего подростка. Ориентировку на пропавшего без вести Салихова Салавата Рамазановича опубликовало ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Последний раз юношу видели 21 ноября. В 9.00 он сел на рейсовый автобус, следующий из деревни Верх-Тайменка в Юргу, и пропал. С тех пор местонахождение парня неизвестно.

Приметы юноши: рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие черного цвета. Когда подростка видели в последний раз, на нем были черная куртка, черные штаны с лампасами и черные кроссовки.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить об этом по телефонам: 8-(384-51)-6-66-21 или 02 (102 - с мобильного).