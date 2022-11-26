Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам c 28 ноября по 2 декабря

Фото: архив "КП". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса c 28 ноября по 2 декабря текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

28 ноября, в понедельник, будет принимать вопросы жителей региона Олег Сергеевич Токарев - министр угольной промышленности Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 58-21-08.

29 ноября, во вторник, можно обратиться к Леониду Владимировичу Старосвету - заместителю председателя правительства Кузбасса - министру промышленности и торговли Кузбасса, по телефону 8 (3842) 58-78-61.

В среду, 30 ноября, примет обращения жителей региона Вера Ивановна Гончарова - начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации правительства Кузбасса, ее телефон - 8 (3842) 58-54-36.

В четверг, 1 декабря, можно позвонить Валентине Дмитриевне Богатенко - уполномоченной по правам ребенка в Кузбассе - по телефону 8 (3842) 34-95-96.

2 декабря, в пятницу, будет общаться с гражданами Юрий Витальевич Перфильев - начальник управления губернатора Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-33-65.