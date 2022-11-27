Кемеровчанам предлагают стать Дедами Морозами для кошек и собак

Братья наши меньшие тоже мечтают о подарках, но больше всего о любящем и заботливом хозяине.

С 1 декабря в кемеровской сети зоомагазинов стартует новогодняя акция «О чем мечтают животные».

Десятки новогодних шаров с фотографиями животных из приюта «Маячок», мини-приюта «Усатый, полосатый» и приюта Валентины и их мечтами украсят новогодние елки, под которыми можно будет оставить подарки.

Каждый посетитель зоомагазинов по адресам: ул. Ю. Двужильного, 22, ул. Свободы, 3, пр. Ленина, 71, ул. Волгоградская, 30, пр. Химиков, 39, пр. Шахтеров, 68, пр. Шахтеров, 76 – сможет принять участие в новогодней елке и стать Дедом Морозом для кошек и собак.

По окончании акции все подарки будут доставлены в кемеровские приюты для бездомных животных.

Понравившемуся четвероногому можно будет не только помочь, но и сделать ему главный новогодний подарок – забрать в семью и стать для него самым заботливым хозяином.