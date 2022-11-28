В Кемерове на перекрестке изменят схему движения

Фото: администррация г. Кемерово

В Кемерове на пересечении проспекта Притомского и улицы Волгоградской с завтрашнего дня будет изменена схема движения. Об этом предупредили в городской администрации.

Специалисты Центра организации дорожного движения приняли решение создать выделенную фазу для пешеходов.

Новая схема пофазного разъезда на этом участке будет выглядеть следующим образом:

Первая фаза - транспорт двигается по Притомскому проспекту в обоих направлениях;

Вторая фаза - движение транспорта по Притомскому проспекту от бульвара Строителей;

Третья фаза - движение пешеходов через Притомский проспект и Волгоградскую улицу;

Четвертая фаза - транспорт двигается по улице Волгоградской с дополнительной стрелкой направо с Притомского проспекта.