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НовостиОбщество29 ноября 2022 1:48

В Кузбассе еще несколько камер будут фиксировать водителей без ремней безопасности

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кузбассе еще у четырех камер фиксации нарушений правил дорожного движения появились новые возможности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Теперь приборы будут выявлять непристегнутых водителей.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Фото: ГИБДД Кузбасса

Новые функции появились у камер, установленных на 1 км дороги Чугунащ - СТК Шерегеш, на 1 км трассы Киселевск - д. Верх-Чумыш, а также в Кемерове (на 8 км дороги улица Терешковой - город-спутник Лесная поляна) и Прокопьевске (на проспекте Строителей, 29). Данные комплексов будут обрабатываться, после чего сотрудники ГИБДД направят нарушителям постановления для оплаты штрафа.

Напомним, что за данное нарушение штраф составляет одну тысячу рублей.