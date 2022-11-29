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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:06

На Красном озере в Кемерове начали нарезать лед для новогодних скульптур

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

На Красном озере в Кемерове специалисты начали нарезку льда для строительства новогоднего городка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Анисимов.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Первую партию ледяных кубов уже доставили на площадь Советов. Художникам предстоит сделать из чистого и прозрачного льда сказочных героев, несколько горок и лабиринт. Как и в прошлом году в фигуры установят новогоднюю подсветку.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Городок планируют открыть к 20 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе на площади Советов началась установка главной новогодней ели.