На Красном озере в Кемерове начали нарезать лед для новогодних скульптур

Фото: администрация г. Кемерово

На Красном озере в Кемерове специалисты начали нарезку льда для строительства новогоднего городка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Анисимов.

Фото: администрация г. Кемерово

Первую партию ледяных кубов уже доставили на площадь Советов. Художникам предстоит сделать из чистого и прозрачного льда сказочных героев, несколько горок и лабиринт. Как и в прошлом году в фигуры установят новогоднюю подсветку.

Фото: администрация г. Кемерово

Городок планируют открыть к 20 декабря.

Напомним, что на прошлой неделе на площади Советов началась установка главной новогодней ели.