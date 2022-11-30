В Кузбассе до суда дошло дело о пожаре в доме престарелых, где погибли четыре человека

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В Кузбассе в суд передано уголовное дело о пожаре в частном пансионате для пожилых людей и инвалидов, где погибли четыре постояльца. Фигурантами являются индивидуальный предприниматель и директор дома престарелых, сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Мужчины открыли в сентябре 2020 года на территории Кемеровского муниципального района пансионат. В январе 2022 года в одном из помещений случился пожар. Сработала пожарная сигнализация, и постояльцы – внутри находились 47 человек - эвакуировались из здания. Однако после тушения выяснилось, что не все сумели покинуть пансионат. Спасатели обнаружили тела четырех погибших. В отношении 33-летнего предпринимателя и 43-летнего директора было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи выяснили, что незадолго до трагедии в учреждении были выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Руководству было указано на необходимость устранить недостатки, но сделано этого не было. Пожарно-техническая экспертиза показала, что очаг возгорания находился в подсобном помещении, а причиной пожара стало возгорание горючих материалов от тлеющего источника тепла. Также эксперты установили, что в помещении пансионата были нарушены правила пожарно-технической эксплуатации здания, в котором пребывает большое количество людей, в том числе маломобильных.

По уголовному делу признаны потерпевшими 52 человека. Они предъявили гражданские иски о возмещении материального и морального вреда на общую сумму более 5 млн 400 тысяч рублей.