В Кузбассе двое бывших полицейских отправятся в колонию за взятку

Фото: СК РФ по Кемеровской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе двое бывших сотрудников полиции отправятся в колонию за взятку. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В январе этого года в полицию поступило заявление об избиении женщины гражданским мужем. Двое полицейских потребовали с этого мужчины взятку в размере 50 тысяч рублей и пообещали, что взамен не станут привлекать его к уголовной ответственности. Мужчина согласился, но к назначенному сроку он не смог собрать требуемую сумму. Тогда полицейские сказали, что он должен передать им уже 55 тысяч рублей. После этого мужчина обратился в ФСБ, и передача денег проходила под контролем силовиков. Полицейских задержали и впоследствии уволили из органов внутренних дел. На них завели уголовное дело по п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки).

Со следствием бывшие правоохранители не сотрудничали, вину не признали.

Суд приговорил 39-летнего мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, 36-летнего – к семи. Обоим запретили занимать должности в правоохранительных органах, а также назначили штраф по 550 тысяч рублей.