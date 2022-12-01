В Кузбассе снижается заболеваемость коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе постепенно снижается заболеваемость коронавирусом. За последние сутки инфекция была выявлена у 62 человек, днем ранее - у 64. Данные на утро 1 декабря сообщили в Центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

За сутки скончалось два кузбассовца. Всего с начала пандемии умерли 2 792 пациента.

За весь период наблюдений в регионе коронавирусом заболели 211 170 человек: 207 707 из них выздоровели, 671 находится на лечении.