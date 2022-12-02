В Кузбассе зафиксированы первые случаи гриппа

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В Кузбассе с 21 по 28 ноября в больницы с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 16 тысяч человек, у нескольких их них был выявлен грипп. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

В Кузбассе вновь начало расти число больных ОРВИ. Неделей ранее было зафиксировано 13 тысяч случаев, а сейчас на три тысячи больше.

На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ на 9,6% выше эпидемического порога.

Специалисты провели исследования клинического материала от 187 больных. В 26 случаях была установлена причина заболевания и у восьми человек были обнаружен грипп. Согласно данным, гуляют два штамма - вирус гриппа А и гриппа В.

В ведомстве призвали жителей вакцинироваться. В Кузбассе в этом году доступны две вакцины от гриппа: четырехвалентная вакцина «Ультрикс квадри» (для детей) и трехвалентная вакцина «Совигрипп».