В Кузбассе внесли изменения в региональный закон по льготам для участников СВО

Фото: пресс-служба Парламента Кузбасса.

Депутаты Парламента Кузбасса расширили перечень жителей области, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Теперь в этот список включены, в том числе, участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.

На 41-м заседании народные избранники внесли изменения в четвертую статью регионального Закона «Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации». Теперь право на бесплатную юрпомощь имеют:

- проживающие в Кузбассе участники специальной военной операции (речь идет о военнослужащих, добровольцах и мобилизованных);

- близкие родственники участников СВО, погибших (умерших) в ходе выполнения возложенных задач, либо вследствие полученного увечья или заболевания;

- близкие родственники сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, погибших во время служебных командировок в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую области и Украину в период проведения СВО, либо умерших в результате полученных там ранений.

По словам председателя парламента Кузбасса Алексея Зеленина, благодаря принятому закону кузбассовцы смогут безвозмездно получить помощь и консультацию при составлении правовых документов, а также в случаях, когда нужен представитель интересов в суде.