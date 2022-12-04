Кузбасские синоптики рассказали, какой будет погода в декабре

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В декабре температура воздуха в Кузбассе будет около и ниже климатической нормы на один градус. Такой прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Они рассказали, что в ближайщие дни регион по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, поэтому погода существенно не изменится. 40-градусные морозы отступили, но ночи будут морозными, днем по области температуры будут повышаться до -13... -18, местами до -23 градусов. Осадков не прогнозруется, ветер будет от слабого до умеренного.

Что касается предварительного прогноза на весь декабрь, то погода в последний месяц года обещает быть в пределах климатической нормы, без аномальных холодов.

- Предстоящий декабрь, судя по предварительному прогнозу, ожидается по температурам около и ниже климатической нормы на 1 градус, осадки в пределах нормы, аномальных холодов не видно, - рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что температурный режим в декабре может быть разнообразен. Самым холодным за период наблюдений стал день 1 декабря 1968 года: в Кемерове температура воздуха составляла -47 градусов, в Крапивино и в Красном -50 градусов. Спустя 20 лет 1 декабря были напротив зафиксированы высокие температуры - в Кемерове было +4 градуса.