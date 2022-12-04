Житель Кузбасса потерял 1,5 млн рублей после разговора с мошенницей

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

60-летний мужчина из Ленинска-Кузнецкого поверил аферистами и лишился порядка 1,5 млн рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кузбассовцец стал жертвой мошенников, выдававших себя за специалистов мобильного оператора. Мужчине позвонила незнакомка и сообщила, что срок действия его сим-карты истекает через несколько часов. Чтобы «переоформить номер», нужно срочно посетить офис или назвать пришедший смс-код и ввести специальную комбинацию на телефоне – тогда продление произойдет автоматически. Мужчина выбрал второй вариант. Через 1,5 месяца ему пришло оповещение от кредитной организации о ежемесячном платеже по автокредиту. Обратившись в банк, кузбассовцец узнал, что на его имя оформлены два кредита на сумму более 1, 5 млн рублей.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Возбуждено уголовное дело.