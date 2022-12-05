В Кемерове один человек пострадал в результате массового ДТП на Притомском проспекте

Вечером 4 декабря в Кемерове произошло ДТП с участием четырех машин. Обстоятельства аварии «Комсомолке» рассказали в городской ГИБДД.

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

ДТП случилось в 19:15 в районе дома № 35 корпус 1 на Притомском проспекте. Водитель машины Volkswagen Passat врезался в Ford Focus, который остановился на красный свет. После этого Ford Focus столкнулся с Nissan X-Trail, который также стоял на светофоре, и с машиной Mitsubishi Pajero, которая ехала по встречной полосе. В результате аварии пострадал 33-летний пассажир Mitsubishi Pajero.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.