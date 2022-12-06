В Кузбассе с автоугонщика взыскали компенсацию морального вреда

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе с мужчины, который угнал чужой автомобиль, взыскали 278 тысяч рублей компенсацию морального вреда. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина совершил угон, будучи нетрезвым. Он сел за руль чужого автомобиля, запустил двигатель ключом, находящимся в замке зажигания, и уехал. Суд признал горожанина винновым и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободны условно. Также мужчину обязали выплатить компенсацию морального вреда в пользу владельца автомобиля.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, средства в банке и ограничил мужчине выезд из РФ. После этого моральный вред был взыскан в полном объеме.