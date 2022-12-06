В Кемерове запретили возвращать бездомных собак во дворы домов и школ

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Власти Кемерова определили места, куда нельзя возвращать бездомных собак после отлова. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Анисимов.

В документе говорится, что животных нельзя вернуть в прежнее место обитания, если это территории многоквартирных, жилых или садовых домов, детских и спортплощадок, образовательных и медорганизаций, организаций культуры, спорта, социального обеспечения. Также в список запрещенных мест попали городские площади, парки и другие общественные места отдыха, объекты транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, автобусные остановки), кладбища, свалки, водоохранные зоны. Кроме того, запрещено выпускать животных на территории, расположенные ближе 50 метров от перечисленных выше мест.