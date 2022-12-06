Вечером 6 декабря в Кемерове десятки домов остались без света. Об отключениях сообщили жители Центрального района.

Фото: телеграм-канал СГК Кузбасса

Судя по сообщениям горожан в соцсетях, электричество пропало на проспекте Октябрьском (в районе ЗАГСА Центрального района), на проспекте Ленина (в районе цирка), а также в домах частного сектора за «Променадом 3». Кроме того, кемеровчане пишут, что нет света на улице Ворошилова.

Электроснабжение отключили примерно в 20:05, и уже через 15 минут в большинстве многоэтажек оно было восстановлено.

ЧП прокомментировали в СГК Кузбасса. В компании заявили, что их электростанции работают в штатном режиме.

- Передают, что центр Кемерова без электричества. В свою очередь спешим сообщить - наши электростанции СГК работают в штатном режиме, выдавая электроэнергию в энергосистему Кузбасса, - сказано в сообщении.