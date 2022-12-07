В Кузбассе будут судить мужчину, который расстрелял мешавших ему спать подростков

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ленинске-Кузнецком будут судить 52-летнего мужчину, который ранил двух подростков из пневматического оружия. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в сентябре этого года. Мужчина, будучи нетрезвым, мучился от бессонницы, а во дворе еще и шумели подростки. Разозлившись на мешающих спать, он достал пневматическое оружие и несколько раз выстрелил в сторону детской площадки. В результате пострадали два подростка: у 14-летнего мальчика было диагностировано повреждение мягких тканей спины, у 12-летней девочки – ссадина на ноге. После инцидента мужчина попытался спрятать орудие преступления, вывезя его из своей квартиры. Впоследствии он выдал его следствию и полностью признал свою вину.

На стрелка завели уголовное дело по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), умышленном причинение легкого вреда здоровью (п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК) и побоях (ст. 116 УК РФ).

Сейчас дело передано в суд.