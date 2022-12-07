В Кемерове демонтируют банный комплекс на берегу Красного озера

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

В Кемерове снесут деревянный банный комплекс, расположенный на берегу Красного озера. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Постройки были возведены без разрешительной документации, при этом располагаются они на муниципальной земле.

Судебные разбирательства длились с 2020 года, и сейчас суд постановил демонтировать комплекс. Документ вступит в силу в январе 2023 года, после этого собственнику предстоит снести бани в течение трех месяцев.