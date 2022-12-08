В Кузбассе спасатели эвакуировали мужчину, которому стало плохо

Междуреченские спасатели эвакуировали мужчину, которому стало плохо. Об этом рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

63-летней мужчина, находившийся в районе моста в долине реки Амзас, почувствовал недомогание: у него появилась боль в груди, он не мог сам передвигаться. Скорая не могла добраться в это труднодоступное место.

На сигнал о помощи прибыли спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда. Они транспортировали пострадавшего на снегоходе до станции Лужба, а потом на электричке доставили до Междуреченска – там мужчину уже ждали медики.