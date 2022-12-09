В Кемерове поймали серийного грабителя, который в безлюдных местах нападал на женщин

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В Кемерове полицейские задержали мужчину, который грабил женщин на улице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратились шесть горожанок в возрасте от 53 до 82 лет, у каждой из которых неизвестный похитил вещи. Все преступления были совершены по одной схеме: мужчина нападал в безлюдном месте со спины, вырывал из рук женщин сумки и убегал. Со слов пострадавших была составлена ориентировка с приметами грабителя. В итоге мужчину удалось задержать. Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый 32-летний горожанин. Помимо ограблений на улице он также вырвал из рук мобильный телефон у сотрудницы торговой точки. Украденные сумки рецидивист выкидывал, а телефоны сдавал в комиссионные магазины. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 126 000 рублей.

На мужчину завели шесть уголовных дел статье «Грабеж».