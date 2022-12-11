В Кемерове сотрудники ГИБДД спасли женщину с ребенком

Фото: Архив «КП» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь жительнице Кузбасса, которая не смогла завести свой автомобиль в сильный мороз. Помимо этого, в салоне ждал маленький ребенок, что усложняло ситуацию.

Кемеровчанка обратилась за помощью к патрулирующей улицы города машине ДПС. Сотрудники незамедлительно начали действовать: женщину и ребенка переместили в патрульную машину и напоили горячим чаем, приняли попытки завести замерзшее авто.

Автомобиль завести не удалось, и его отбуксировали на станцию техобслуживания. Обратившаяся за помощью женщина выразила огромную благодарность пришедшим на помощь сотрудникам.

Госавтоинспекция Кемерова напоминает, что в сложной ситуации на дороге следует позвонить в дежурную часть ГИБДД по номеру 71-85-18 или 102 - с мобильного.