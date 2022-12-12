В Кузбассе женщину, обратившуюся в скорую помощь, атаковал похоронный агент

Фото: архив "КП" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Новокузнецка вызывала скорую помощь для своего ребенка, но была вынуждена общаться с похоронным агентом. Об этом женщина рассказала в соцсетях.

По словам автора поста, инцидент произошел 7 декабря. Новокузнечанка вызывала скорую для своего ребенка и стала ждать врачей. Через пять минут ей позвонила неизвестная женщина и стала спрашивать о состоянии дочери.

- По своей глупости, в момент переживания, я доверилась ей и рассказала все как есть, решила, что она фельдшер скорой помощи. По приезде скорой помощи, выяснилось, что они мне не звонили, - сказано в сообщении.

Позже женщине удалось выяснить, что она общалась не с медиком, а с похоронным агентом. Причем, через несколько минут ей снова позвонили с неизвестного номера. Горожанка «пробила» номер и выяснила, что он принадлежит другому похоронному агентству.

Как получилось, что номер телефона и вся информация о вызове попала к похоронной службе, непонятно.

- Откуда у нее мой номер?! Откуда она знает о состояние моей дочери?! Откуда она знает, что я жду скорую помощь?! Для какой цели она мне звонит и выясняет все?! - задается вопросами горожанка.

На сообщение отреагировали представители Министерства здравоохранения Кузбасса, попросив автора поста прислать личные данные для того, чтобы разобраться в ситуации.