В школах Кузбасса проверят температуру

Родители жалуются, что школьники на уроках мерзнут. Фото: Андрей КАРА

Морозы, воцарившиеся в Кузбассе, вскрыли проблему: в некоторых школах области вдруг оказалось холодно. Причем настолько, что дети вынуждены заниматься в верхней одежде. Такие сообщения оставили в социальных сетях жители Тайги, Анжеро-Судженска, Ижморского и Яйского округов.

Обращения жителей по поводу холодных классов в учебных заведениях стали ьодной из тем обсуждения на аппаратном совещании Правительства Кузбасса. По его итогам губернатор Сергей Цивилев поручил создать выездные комиссии по проверке температурного режима в указанных жителями учебных заведениях.

- Считаю ситуацию недопустимой и для проверки и решения проблемы я поручил создать четыре комиссии, которые проверят температурный режим в учебных заведениях муниципалитетов, из которых поступили сообщения. Сделать это нужно в максимально сжатые сроки — сегодня–завтра», — сказал Сергей Цивилев.

В состав комиссий войдут представители администрации правительства Кузбасса, Роспотребнадзора, министерств строительства, ЖКХ, образования, главы муниципалитетов. Также в комиссии пригласят представителей родительских комитетов.