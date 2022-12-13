Поход в сауну закончился для жительницы Кузбасса вызовом скорой помощи

Фото: прокуратура Кузбасса

В Новокузнецке женщина отсудила у владельца сауны 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную травму. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в январе этого года. Новокузнечанка отдыхала вместе с мужем в сауне и в какой-то момент пошла искупаться в открытом бассейне. Но женщина не учла, что он наполнен кипятком. Горожанка обожгла ноги и получила ожоговый шок. Ее доставили на машине скорой помощи в больницу, где она провела около двух недель. После этого еще две недели она находилась на амбулаторном лечении.

Женщина пошла в суд отстаивать свои права. В итоге суд вынес решение взыскании с собственника сауны 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также обязал вернуть пострадавшей стоимость аренды номера в сумме 3,9 тысячи рублей и выплатить штраф в сумме свыше 100 тысяч рублей.