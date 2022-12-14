В Кузбассе у сотрудника ВостНИИ изъяли более 13 миллионов рублей

Фото с обыска. СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе расследуется уголовное дело о коммерческом подкупе представителя угольного предприятия. Подробности рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В коррупционной схеме были задействованы три человека: 41-летний начальник отдела АО «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли», 32-летний заместитель директора по производственному контролю, охране труда и промышленной безопасности угольного предприятия и 48-летний главный инженер угольного предприятия.

По версии следствия, в период с января по август 2022 года начальник отдела ВостНИИ через посредника – главного инженера шахты – передал 1 млн 700 тысяч рублей заместителю директора угольного предприятия, чтобы проекты заключались не с институтом, а с коммерческой фирмой, которой руководил он сам. При этом часть работа фактически выполняли сотрудники научного института.

Всех участников коррупционной схемы задержали. В квартирах подозреваемых прошли обыски. Только у сотрудника ВостНИИ было изъято более 13 млн рублей, около 4 тысяч евро и 97 тысяч долларов США, а также предметы роскоши. Мужчина заключен под стражу.

У других фигурантов также обнаружены крупные суммы наличных, исчисляемых миллионами рублей. Они находятся под домашним арестом.

Подозреваемым в зависимости от роли каждого предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3, 4 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, совершенная в особо крупном размере), ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере), ч.ч. 6, 7, 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, совершенное в особо крупном размере).