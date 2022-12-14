В Кузбассе парень угнал машину и украл цветы для свидания

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Прокопьевске молодой человек угнал автомобиль и похитил два букета цветов для свидания. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

20-летний парень хотел впечатлить возлюбленную, приехав на свидание на машине с букетом цветов. Однако у него самого не было ни автомобиля, ни денег. Тогда он решил позаимствовать чужое имущество. Заметив в одном из дворов «ВАЗ-2109» без сигнализации, он залез в салон, завел двигатель и уехал. Однако до своей пассии парень так и не доехал. По дороге он заметил экипаж Госавтоинспекции и, испугавшись, бросил транспорт в районе улицы Линейная. Именно там его нашли полицейские, отрабатывавшие заявление владелицы авто о его пропаже. Внутри салона стражи порядка нашли два букета цветов. Как оказалось, молодой человек приобрел их накануне в цветочном магазине, но при этом не произвел оплату.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

На мужчину завели два уголовных дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ).