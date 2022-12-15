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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:50

В школах Кузбасса проконтролировали проблему холодов в классах

Полина ГАНИЧКИНА
Температурный режим в школах Кузбасса восстановлен

Температурный режим в школах Кузбасса восстановлен

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 декабря губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил создать выездные комиссии по проверке температурных условий школ Тайги, Анжеро-Судженска, Ижморского и Яйского округов. Причиной послужили жалобы жителей.

Представители правительства области, Роспотребнадзора, ЖКХ и родительских комитетов осуществили проверку учебных заведений.

- В средней общеобразовательной школе №1 Анжеро-Судженска температурный режим восстановлен. Также отремонтирована система отопления, на радиаторах поставлены новые регуляторы и отрегулированы оконные створки. Средняя температура в этих кабинетах составляет от 19 до 25 градусов, - пояснил Сергей Цивилев.