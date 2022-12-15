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НовостиОбщество15 декабря 2022 7:07

Медработники Кузбасса будут получать специальные надбавки со следующего года

Полина ГАНИЧКИНА
Постоянное повышение квалификации медицинского персонала очень важно для жителей Кузбасса

Постоянное повышение квалификации медицинского персонала очень важно для жителей Кузбасса

Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Кузбасса на прямой линии рассказал о развитии здравоохранения в Кемеровской области.

Так, на сегодняшний момент устранена проблема нехватки кадров за счет увеличения количества бюджетных мест в КемГМУ и Кузбасском медицинском колледже, создания специальной программы наставничества.

Глава области отметил, что в медицинские организации Кузбасса приходят работать не только выпускники образовательных учреждений, но и активно привлекаются специалисты из других регионов.

- Постоянное повышение квалификации медицинского персонала очень важно для жителей Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Также глава региона пообещал, что с 1 января 2023 года сотрудники сфер здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки.