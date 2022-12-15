Медработники Кузбасса будут получать специальные надбавки со следующего года

Постоянное повышение квалификации медицинского персонала очень важно для жителей Кузбасса
Фото: Евгения ГУСЕВА
Губернатор Кузбасса на прямой линии рассказал о развитии здравоохранения в Кемеровской области.
Так, на сегодняшний момент устранена проблема нехватки кадров за счет увеличения количества бюджетных мест в КемГМУ и Кузбасском медицинском колледже, создания специальной программы наставничества.
Глава области отметил, что в медицинские организации Кузбасса приходят работать не только выпускники образовательных учреждений, но и активно привлекаются специалисты из других регионов.
- Постоянное повышение квалификации медицинского персонала очень важно для жителей Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.
Также глава региона пообещал, что с 1 января 2023 года сотрудники сфер здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки.