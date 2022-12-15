Кемеровчанам рассказали о сносе частного сектора за вокзалом

Фото: прямой эфир ВКонтакте / Сергей Цивилев.

Губернатор Сергей Цивилев и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов во время прямого эфира рассказали о сносе частного сектора, который находится за вокзалом.

Сейчас в Кемерове реализуется проект комплексного развития территорий, куда входит территория вокруг улицы Сибиряков-Гвардейцев. Мэр города уточнил, что в настоящее время подписано уже 75% соглашений о выкупе частного сектора.

- Люди получают денежные средства, на которые покупают благоустроенное жилье со всеми удобствами. Этих денег достаточно для обмена квадрата в квадрат. Некоторые даже берут ипотеку и докупают большую площадь, улучшают жилье. В целом отклик очень позитивный в этом процессе.

Так что, такая же история ждет и территорию частного сектора за вокзалом. Губернатор отметил, что снос частного сектора важен не только для внешнего вида города и его инфраструктуры, но и для экологической обстановки: современные дома заменят дома с печным отоплением, дым от которого сейчас загрязняет атмосферу.