В Кузбассе появится самая высокая гостиница в Сибири

В новой гостинице будет 18 этажей. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кемерове собираются возвести самую высокую гостиницу в Сибири.

Новый 100-метровый объект в Кемерове, как сообщил глава региона Сергей Цивилев, станет архитектурной достопримечательностью Кузбасса.

Гостиничный комплекс планируют построить в районе театра оперы и балета вблизи реки Томь, там будут 18-этажей.

Гости Кемерова смогут занять одновременно 239 номеров, в том числе 220 стандартных, 18 улучшенных и 1 президентский. Также в здании запланированы СПА и фитнес-зона. Гостиница и театр предполагается соединить теплым переходом.

Проект будет включен в градостроительный план областного центра.