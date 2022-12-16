В Кузбассе режим «черного неба» продлили до 17 декабря

Фото: архив "КП"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кузбассе продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Предупреждение опубликовано на сайте Министерства природных ресурсов и экологии.
Режим «черного неба» будет действовать в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 18.00 субботы, 17 декабря. Предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а жителям - не заниматься спортом на открытом воздухе, не проветривать квартиры.
Напомним, что режим НМУ был объявлен в Кузбассе 14 декабря.