В Кузбассе режим «черного неба» продлили до 17 декабря

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В Кузбассе продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Предупреждение опубликовано на сайте Министерства природных ресурсов и экологии.

Режим «черного неба» будет действовать в Кемерове, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 18.00 субботы, 17 декабря. Предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а жителям - не заниматься спортом на открытом воздухе, не проветривать квартиры.

Напомним, что режим НМУ был объявлен в Кузбассе 14 декабря.