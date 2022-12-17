В Новокузнецке отремонтировали поврежденную теплотрассу

Специалисты устраняли поломку почти сутки. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Вчера, 16 декабря, в Новокузнецке произошла авария на теплосети по адресу ул. Кирова, 102.

На месте ЧП развернули оперативный штаб, в котором принял участие глава города Сергей Кузнецов и руководство СГК в Кузбассе.

Пока шли ремонтные работы, тепло и горячая вода поставлялись по подающему трубопроводу, из-за чего в некоторых домах могло быть снижение параметров. После откачки воды из тепловой камеры, специалисты нашли место повреждения. Испорченный участок трубы вырезали и обварили.

- В настоящее время ремонтные работы завершены. Поврежденный участок был восстановлен. Специалисты приступили к восстановлению циркуляции теплотрассы, - сказано в телеграм-канале Сергея Кузнецова.