Кемеровчанка потеряла 13,5 млн рублей, желая заработать

Фото: архив "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Кузбасса сообщает о случае крупного мошенничества. Жительница Кемерова, которая работает врачом, решила заработать дополнительные деньги. Для этого она зарегистрировалась на инвестиционной площадке и каждый день пополняла там счет.

Во время всего процесса, который длился месяц, женщину консультировал брокер, предлагая вносить все большие суммы и получать большие проценты.

Однако, как только кемеровчанка захотела снять денежные средства со счета, его заблокировали, а брокер-советчик перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 13,5 млн рублей. В настоящее время полицейские ищут мошенника.