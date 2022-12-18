Замгубернатора Кузбасса рассказал о виновниках смога в Кузбассе в субботу, 17 декабря

Видимость в субботу, 17 декабря, была менее ста метров. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов прокомментировал на своей странице в телеграм-канале густой смог, накрывший весь Кузбасс в субботу, 17 декабря. Чиновник напомнил, что «режим черного неба» в регионе в холодное время года — не редкость, ведь из-за неблагоприятных метеоусловий — штиль, мороз и высокое атмосферное давление приводят к тому, что вредные вещества, которые в другую погоду рассеиваются, оседают в приземных слоях атмосферы. Особенно это сказывается на городах, расположенных в низинах, к которым относится и Кемерово.

- Основные источники образования смога - печное отопление, котельные, работающие на угле, и транспорт, который в морозы приходится постоянно прогревать. Конечно, информация о том, что и люди, а не только крупные предприятия, влияют на состояние воздуха, не пользуется популярностью, но факт есть факт, - написал Андрей Панов.

Замгубернатора напомнил, что в списке городов с самыми высокими показателями по загрязнению воздуха присутствуют также Абакан и Кызыл - города, где крупных предприятий нет, а проблемы с качеством воздуха очень серьезные.