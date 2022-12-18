Известный космонавт из Кузбасса отмечает 88-летие

Борис Волынов много лет прожил в Прокопьевске. Фото: Архив "КП"

18 декабря свой день рождения отмечает дважды Герой Советского союза Борис Волынов - единственный на сегодня день человек из первого отряда космонавтов.

Напомним, Борис Волынов провел свое детство и юность в городе Прокопьевске Кемеровской области. Мечтал стать летчиком и приложил все усилия для того, чтобы его мечта сбылась. В 1960 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил два полета в космос – в 1969 и 1976 года, неоднократно был дублером. В общей сложности провел в космосе 49 суток.

Его имя в Кузбассе носит школа №1 в Прокопьевске, где он когда-то учился и аэропорт Новокузнецка.