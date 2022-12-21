В Кемерове ограничат парковку автомобилей из-за ярмарки

Фото: администрация г. Кемерово

В центре Кемерова временно ограничат парковку в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки на площади Советов. Об этом предупредили в городской администрации.

С 20.00 четверга, 22 декабря, до 6.00 пятницы, 23 декабря, будет ограничена остановка и стоянка автомобилей на парковке около дома №7 по улице Ермака и по улице Красной (от дома №7 по улице Ермака до проспекта Советского по обеим сторонам проезжей части).

Фото: администрация г. Кемерово

В день проведения ярмарки, 23 декабря, будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улице Красной (от дома №7 по улице Ермака до проспекта Советского по обеим сторонам проезжей части). Также нельзя будет заехать на парковку около дома №7 по улице Ермака. Ограничения будут действовать с 6.00 до 14.00.